Menu
Menu Busca quarta, 04 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Criança de 3 anos é encontrada andando sozinha em Aquidauana

Ele estava sendo cuidado pelo irmão, de 14 anos, que esqueceu o portão aberto

04 março 2026 - 18h51Brenda Assis
Criança estava na ruaCriança estava na rua   (Via Catraca Livre)

Uma criança de aproximadamente 3 anos foi encontrada sozinha na rua na manhã de terça-feira (3), no bairro Ovídio Costa 1, em Aquidauana.

De acordo com as informações do site O Pantaneiro, a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h40 depois que moradores relataram ter acordado com o choro do menino. Ao saírem para verificar, encontraram a criança sentada na calçada.

Acompanhados do Conselho Tutelar, as equipes realizaram diligências na região até que identificaram uma casa que poderia ser da criança. No imóvel, o portão e a porta estavam abertos. Como ninguém atendeu, a equipe entrou na residência.

No local, os policiais encontraram uma adolescente de 14 anos dormindo. Segundo o registro, havia garrafas de cerveja e fraldas espalhadas pela casa.

A criança e a adolescente foram levadas para o registro da ocorrência e demais providências.

O caso foi registrado como abandono de incapaz e será acompanhado pelos órgãos responsáveis.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Adolescente é alvo de operação por ligação com grupos extremistas na internet em MS
Polícia
Adolescente é alvo de operação por ligação com grupos extremistas na internet em MS
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Anabolizantes e remédios para emagrecimento são apreendidos pela PRF em MS
Polícia
Anabolizantes e remédios para emagrecimento são apreendidos pela PRF em MS
Drogas apreendidas pela equipe do Gemop
Polícia
Adolescentes são apreendidos pela GCM com drogas em bairro de Campo Grande
VÍDEO: Mulher é baleada no velório da mãe e socorrida em estado grave
Polícia
VÍDEO: Mulher é baleada no velório da mãe e socorrida em estado grave
Empresa agropecuária que aplicava golpes em produtores rurais no MT é alvo de operação em MS
Polícia
Empresa agropecuária que aplicava golpes em produtores rurais no MT é alvo de operação em MS
Investigação partiu da Decon
Polícia
Homem é preso por estupro em Campo Grande
Idoso tinha condenação e mandado de prisão em aberto
Polícia
Foragido por feminicídio é recapturado em operação em Bonito
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e são abusadas sexualmente em Campo Grande
O acidente aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com caminhonete em Dourados

Mais Lidas

Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Justiça
Justiça nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Lua de sangue
Geral
Lua de Sangue: Eclipse deixará a lua vermelha nesta terça-feira
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
Polícia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
Polícia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande é alvo de B.O por estupro de adolescente