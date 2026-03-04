Criança de 3 anos é encontrada andando sozinha em Aquidauana

Uma criança de aproximadamente 3 anos foi encontrada sozinha na rua na manhã de terça-feira (3), no bairro Ovídio Costa 1, em Aquidauana.

De acordo com as informações do site O Pantaneiro, a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h40 depois que moradores relataram ter acordado com o choro do menino. Ao saírem para verificar, encontraram a criança sentada na calçada.

Acompanhados do Conselho Tutelar, as equipes realizaram diligências na região até que identificaram uma casa que poderia ser da criança. No imóvel, o portão e a porta estavam abertos. Como ninguém atendeu, a equipe entrou na residência.

No local, os policiais encontraram uma adolescente de 14 anos dormindo. Segundo o registro, havia garrafas de cerveja e fraldas espalhadas pela casa.

A criança e a adolescente foram levadas para o registro da ocorrência e demais providências.

O caso foi registrado como abandono de incapaz e será acompanhado pelos órgãos responsáveis.

