Criança passa mal após comer doce de 'Papai Noel'

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito para investigar um caso em que uma criança de 11 anos passou mal e precisou ser levada ao hospital após comer uma bala recebida de um grupo de pessoas fantasiadas de Papai Noel, na praça de São Gonçalo do Pará (MG). O episódio ocorreu nessa terça-feira (23).

Segundo os investigadores, ao verificarem os doces que restaram na sacola recebida pela criança, foi constatado que duas balas continham um comprimido branco escondido em seu interior.

A menina, que apresentou sintomas como dores abdominais e de cabeça, além de formigamento nas pernas, foi levada ao Centro de Saúde de São Gonçalo do Pará. Ela recebeu atendimento e foi liberada.

As pessoas envolvidas na entrega dos doces já foram localizadas, mas ninguém foi preso ainda.

