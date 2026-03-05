CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande

Saiba Mais PolÃ­cia Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande

Vitória Dias Camargo, a menina de 9 anos, que morreu na tarde desta quarta-feira (4), pode ter sido vítima do ‘desafio do desodorante’. Ela faleceu na UPA Universitário, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o pai da vítima relatou que havia saído de casa com a esposa para levar o filho recém-nascido a uma consulta médica, deixando a menina aos cuidados da tia.

Segundo o relato, ao retornar para casa por volta das 14h20, ele perguntou por Vitória e foi informado de que ela estaria dormindo. A mãe foi até o quarto chamá-la, mas a criança não respondeu. Ela estava deitada de bruços e havia um tubo de desodorante próximo ao corpo.

Ao virá-la, a mãe percebeu que os lábios da menina estavam arroxeados e que ela não reagia. O pai tentou realizar manobras de reanimação, com respiração boca a boca e massagem cardíaca. Durante o procedimento, a criança chegou a vomitar alimentos, mas não voltou a respirar.

Diante da situação, ele foi socorrida as pressas e levada para UPA, onde passou por uma nova manobra de reanimação, porém, teve a morte foi constatada às 15h02.

A polícia solicitou exame necroscópico para esclarecer a causa da morte. O caso foi então registrado como morte decorrente de fato atípico, quando não há indícios imediatos de crime, e será investigado.

O desafio

O desafio do desodorante consiste, simplesmente, em incentivar usuários a inalar o spray pelo máximo de tempo possível. Outras versões da “brincadeira” incluem comer altas doses de canela em pó, o também pode causar paradas respiratórias e danos ao fígado, cobrir as vias aéreas com cola e até inserir uma camisinha no nariz para tentar retirá-la pela boca.

Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande

