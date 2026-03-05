Menu
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande

Ela foi achada desmaiada no quarto pelos pais, ao lado de um desodorante aerossol

05 marÃ§o 2026 - 14h41Brenda Assis
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)   (ReproduÃ§Ã£o)

Vitória Dias Camargo, a menina de 9 anos, que morreu na tarde desta quarta-feira (4), pode ter sido vítima do ‘desafio do desodorante’. Ela faleceu na UPA Universitário, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o pai da vítima relatou que havia saído de casa com a esposa para levar o filho recém-nascido a uma consulta médica, deixando a menina aos cuidados da tia.

Segundo o relato, ao retornar para casa por volta das 14h20, ele perguntou por Vitória e foi informado de que ela estaria dormindo. A mãe foi até o quarto chamá-la, mas a criança não respondeu. Ela estava deitada de bruços e havia um tubo de desodorante próximo ao corpo.

Ao virá-la, a mãe percebeu que os lábios da menina estavam arroxeados e que ela não reagia. O pai tentou realizar manobras de reanimação, com respiração boca a boca e massagem cardíaca. Durante o procedimento, a criança chegou a vomitar alimentos, mas não voltou a respirar.

Diante da situação, ele foi socorrida as pressas e levada para UPA, onde passou por uma nova manobra de reanimação, porém, teve a morte foi constatada às 15h02.

A polícia solicitou exame necroscópico para esclarecer a causa da morte. O caso foi então registrado como morte decorrente de fato atípico, quando não há indícios imediatos de crime, e será investigado.

O desafio

O desafio do desodorante consiste, simplesmente, em incentivar usuários a inalar o spray pelo máximo de tempo possível. Outras versões da “brincadeira” incluem comer altas doses de canela em pó, o também pode causar paradas respiratórias e danos ao fígado, cobrir as vias aéreas com cola e até inserir uma camisinha no nariz para tentar retirá-la pela boca. 

 

