Crianças de 9 e 11 anos atropelam menor ao andar de Biz em calçada de Chapadão do Sul

Duas crianças, de 11 e 9 anos, acabaram sendo encaminhadas para a delegacia de Chapadão do Sul após causarem um acidente enquanto pilotavam uma moto, na calçada de uma praça localizada na Rua Albatroz, região do Bairro Esplanada.

Conforme o boletim de ocorrência, os menores estavam em uma Honda Biz, andando pela calçada, quando teriam atropelado uma criança. Por conta do impacto, a vítima chegou a cair no chão, mas saiu do local em seguida.

Os dois seguiram andando com a moto pela região, até que a Polícia Militar foi acionada, apreendendo a moto e encaminhando os dois para a delegacia. Eles disseram para os policiais que não tinham informações sobre a vítima do atropelamento.

Diante dos fatos, o caso foi registrado como dirigir sem ser habilitado e será investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também