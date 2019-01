Criminosos são presos após roubo de malote de casa lotérica em MS

Na tarde de quinta-feira (10), por volta das 15h, três homens armados, renderam o proprietário de uma casa lotérica na cidade de Fátima do Sul, e acabaram levando um malote com aproximadamente R$ 97 mil reais.

A polícia foi acionada e realizaram várias buscas nas estradas da região, cerca de 6h após o roubo, acabaram recebendo a informação que os criminosos seria moradores de Naviraí.

E depois de juntarem as informações, a Polícia Civil juntamente com a 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí descobriram a identidade de todos os autores e conseguiram descobrir onde cada um morava, mas eles não estavam no local.

E após mais buscas em uma estrada que da acesso a Naviraí, os policiais conseguiram encontrar dois autores, que estavam em um gol branco que foi utilizado na fuga.

Quem estava conduzindo o veículo era Rafael do Nascimento Soares, de 26 anos, e seu comparça foi identificado como José Gabriel Martins Soares, de 19 anos. Os dois foram presos em flagrante e foram encaminhados até a delegacia de Fátima do Sul.

O terceiro envolvido ainda não foi localizado, os militares realizaram buscas na casa dele, e encontraram sua certeira de identidade e uma mochila com maconha.

Deixe seu Comentário

Leia Também