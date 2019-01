Suspeitos de roubo são presos ao tentar fugir da polícia

Por volta das 20h de terça-feira (8), dois homens suspeitos de cometerem roubos na região da avenida Guaicurus, no bairro Universitário, foram presos pela equipe do Batalhão de Choque, depois de empreenderem fuga e tentar dispensar uma arma de fogo carregada.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a equipe policial estava em rondas e se deparou com Jhonathan Wesley Teles Lazaro, 19 anos, e Mauricio Junior Martins Da Silva, 20 anos, trafegando em uma moto de cor vermelha.

Os policiais desconfiaram de que a dupla estava cometendo delitos no bairro e deram voz de parada, mas, os dois empreenderam fuga em alta velocidade e em dado momento dispensaram uma arma de fogo calibre 38 com duas munições. O piloto da moto perdeu o controle e os dois caíram na pista.

Sobre a arma de fogo, os suspeitos disseram que haviam comprado de um homem identificado apenas como “Gordinho”.

Diante dos fatos a dupla foi presa e encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

