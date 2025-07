De capacete, homem é encontrado morto com marcas de tiros em Campo Grande

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (25), nas proximidades da ciclovia da Avenida Lúdio Martins Coelho, no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande.

O corpo foi localizado por um soldado do Exército, que passava de bicicleta pelo local a caminho do quartel. A vítima estava em meio à vegetação e usava um capacete preto. A identificação ainda não foi divulgada.

A Polícia Militar e a perícia foram acionadas para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros também foi chamado, mas ao chegar ao local, o homem já estava sem vida.

Os policiais constataram que o corpo apresentava perfurações por arma de fogo. Populares acompanharam os trabalhos da polícia no local.

Após os procedimentos, o corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para exames.

