Deficiente visual é atropelado ao tentar atravessar Avenida Guaicurus

Um homem identificado como Edson Carlos da Silva Carvalho, 54 anos, foi vítima de um grave acidente que tirou sua vida na manhã desta sexta-feira (28), na avenida Guaicurus.

Edson era atendido pelo Instituto Sul-matogrossense para Cegos "Florivaldo Vargas" (ISMAC), que lamentou a perda do membro nas redes sociais. “Comunicamos com profundo pesar o falecimento do atendido Edson Carlos. O mesmo foi atropelado por um veículo ao tentar realizar a travessia da via. Fechamos a semana da pessoa com deficiência com essa triste notícia”, dizia a nota.

Ao JD1 Notícias, o presidente do ISMC, Márcio Ramos informou que Edson era cego de um olho, e baixa visão do outro “ele enxergava um pouco”.

Ainda de acordo com Marcio, Edson morava sozinho em um residência na região onde ocorreu o acidente fatal.

