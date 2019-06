Delegacia de Aquidauana tem nova titular após prisão de delegado

A Delegacia Regional de Aquidauana estará sob o comando da delegada Silvia Elaine Giraldi dos Santos. Ela assume a vaga do delegado Eder Oliveira Moraes, preso na segunda-feira (24) por envolvimento em furto de drogas na unidade policial.

Silvia era ex-delegada titular da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde também atuou como delegada substituta, ela subiu de cargo por merecimento e já atuou também em Pedro Gomes.

Entenda o caso que levou delegado à prisão

No dia 10 de junho, os policiais de Aquidauana perceberam a falta da carga e a corregedoria foi acionada, instaurando o inquérito e realizando vistorias no local. Conforme a investigação, o depósito fica dentro da unidade policial, perto das celas.

Na ocasião, o criminoso teria entrado pela janela e a informação inicial é que se trata de cocaína. No decorrer da investigação, 12 pessoas que apontaram a participação "efetiva e direta" dele no sumiço de 100 kg de cocaína da delegacia do município. Entre os presos, o delegado titular.

