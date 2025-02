Delegadas cogitaram deixar a Deam após polêmica do caso Vanessa

As delegadas da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) cogitaram deixar as suas funções após a proporção do 'caso Vanessa', jornalista assassinada pelo noivo Caio César Nascimento, em Campo Grande.

A informação foi dada pelo Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone, que apontou que todas as delegadas teriam, de fato, cogitado abandonar a especializada pelos recentes ataques as colegas, como Elaine Benicasa, Lucélia Constantino e Riccelly Donha.

No entanto, o chefe da Polícia Civil destacou que nenhum pedido foi formalizado até o momento.

Durante a tarde de terça-feira (18), o efetivo da Deam, que engloba escrivães, investigadores e outros, assinaram uma carta pública demonstrando apoio irrestrito as delegadas, que segundo eles, estão sendo alvos de ataques injustos.

O apoio também vai de encontro com as três delegadas citadas com maior ênfase no caso - Benicasa, que atendeu toda a imprensa para dar desfechos sobre o caso, Constantino e Donha, as delegadas que atenderam pela última vez Vanessa Ricarte na sede da especializada, horas antes do feminicídio.

"As críticas dirigidas as Delegadas não apenas atentam contra a honra e a dignidade dessas profissionais, mas também de toda nossa equipe, representando um ataque a todas as mulheres que atuam na segurança pública, comprometidas com a defesa dos direitos das vítimas e a responsabilização dos autores de crimes", diz um dos trechos.

