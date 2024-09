Denúncia anônima leva Choque a prender mulher com munições e arma no Caiobá

Mulher, de 30 anos, foi presa em flagrante com munições e uma arma no final da tarde desta segunda-feira (2) pelo Batalhão de Choque no Portal Caiobá, em Campo Grande. A prisão aconteceu após os policiais receberem uma denúncia anônima de venda ilegal de arma de fogo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe realizava patrulhamento tático na região e foi informado por uma pessoa sobre o possível comércio de armas e que uma mulher em um Nissan Sentra estava intermediando as negociações.

Quando os militares se deslocaram para o local indicado, encontraram a mulher próximo ao veículo e após a abordagem, encontraram duas munições de calibre .380 no porta-luvas do carro. Questionada sobre a arma, disse que estava na residência onde mora e a pistola estava em cima do fogão.

Referente a denúncia envolvendo seu marido, a mulher disse que ele estava trabalhando em Ribas do Rio Pardo, indicando que ele teria passagem por tráfico de droga e porte de arma.

Ela foi autuada em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo e levada para a delegacia.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.

