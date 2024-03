Depois de chamar árbitro de 'neguinho', médico do Costa Rica é afastado do clube

Após a repercussão do caso de racismo contra o Rosalino Francisco Sanca, o médico do Costa Rica Esporte Clube (CREC), Marcus André dos Santos, será afastado das atividades do clube até que as investigações sejam concluídas. Em nota, a diretoria do time disse repudiar qualquer caso do tipo que tenha acontecido na partida.

“A diretoria está tomando as devida providências para que o mesmo seja esclarecido o mais rápido possível”. Em continuação, é explicado que até a apuração total do caso por parte das autoridades, o envolvido ficará afastado das atividades do clube.

“O mesmo presta serviços desde o início da gestão atual. No entanto, acontecimentos daquele dia jamais haviam ocorrido”, ressalta.

Para finalizar, o clube diz que fará todos os esforços possíveis para que ‘esse tipo de comportamentos’ seja extinto da sociedade.

Veja na integra:

O caso – No dia 3 de março, o árbitro Rosalino Francisco Sanca, estava trabalhando como quarto árbitro do jogo entre Costa Rica Esporte Clube (CREC) e o Operário Futebol Clube, pela nona rodada do Campeonato Estadual Sul-mato-grossense de Futebol Profissional Série A – Edição 2024, quando foi alvo de falas racistas.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o fato aconteceu após o árbitro pedir para que um homem se retirar da tenda designada à arbitragem. Ele estaria sentado em uma cadeira, alegando que sempre fica na área quando tem jogo.

"Por isso que ninguém gosta de você aqui, pau no cu caralho", disse homem. Observando a cena, o responsável pelas falas racistas fica quieto, em um canto. Quando Rosalino se afasta, falando com o rapaz da confusão, ele acaba soltando a frase: “Ele é confusão esse neguinho, ai. Ele é confusão”.

O autor da fala racista se identificou como médico do time Costa Rica Esporte Clube (CREC), Marcus André dos Santos. A vítima soube do acontecido depois de ser informado, pelos profissionais da imprensa que filmaram a cena.

Rosalino resolveu então procurar a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como injuria qualificada pela raça, cor, etnia ou origem. Os fatos serão investigados pelas autoridades policiais.

Assista ao vídeo, gravado no local por jornalistas que estavam cobrindo o jogo e acabaram captando o momento em que Rosalino é chamado de ‘neguinho’:

Pedido de punição – Por meio de nota, o Fórum das Entidades do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul exigiu que o time representado pelo médico tome medidas para responsabilizar Marcus, seja por meio de medidas disciplinares internas ou de acordo com as diretrizes da Federação de Futebol do estado.

