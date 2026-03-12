Desentendimento por droga termina com homem esfaqueado no centro de Campo Grande

Homem, de 37 anos, foi esfaqueado na região do abdômen durante uma confusão por um desentendimento de droga no centro de Campo Grande, na noite desta quarta-feira, dia 11. O suspeito da agressão, de 36 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa. Com o suspeito, segundo a polícia, foram encontrados um canivete e a faca que foi usada no crime.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, o caso aconteceu no cruzamento da rua Dom Aquino com a Avenida Ernesto Geisel, quando o suspeito exigiu uma pedra de droga e a vítima negou, iniciando uma discussão na sequência que resultou na facada no homem, de 37 anos.

O autor, que foi localizado e preso pela Polícia Militar, afirmou que houve um desentendimento entre as partes devido à divisão de bebida alcoólica e drogas, mas que quem teria tentado agredi-lo primeiro seria a vítima.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

