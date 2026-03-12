Menu
Polícia

Desentendimento por droga termina com homem esfaqueado no centro de Campo Grande

Com o suspeito foram encontrados um canivete e a faca que foi usada no crime

12 março 2026 - 10h11
Marcas de sangue | Imagem ilustrativaMarcas de sangue | Imagem ilustrativa   (Jônatas Bis/JD1 Notícias)

Homem, de 37 anos, foi esfaqueado na região do abdômen durante uma confusão por um desentendimento de droga no centro de Campo Grande, na noite desta quarta-feira, dia 11. O suspeito da agressão, de 36 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa. Com o suspeito, segundo a polícia, foram encontrados um canivete e a faca que foi usada no crime.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, o caso aconteceu no cruzamento da rua Dom Aquino com a Avenida Ernesto Geisel, quando o suspeito exigiu uma pedra de droga e a vítima negou, iniciando uma discussão na sequência que resultou na facada no homem, de 37 anos.

O autor, que foi localizado e preso pela Polícia Militar, afirmou que houve um desentendimento entre as partes devido à divisão de bebida alcoólica e drogas, mas que quem teria tentado agredi-lo primeiro seria a vítima.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

