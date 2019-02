Detento morre intoxicado depois de engolir entorpecentes

Raione Antônio da Silva, 31 anos, morreu após ingerir uma quantidade de entorpecentes, no qual tentou esconder de uma vistoria feito pelo Gaeco no do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, na manhã desta quinta (7).

Segundo o boletim de ocorrência, o homem havia informado aos agentes que estava passando mal, que acionou o Corpo de Bombeiros e retirou o detento do pavilhão em que dormia. Raione não resistiu e morreu antes do socorro chegar.

Os agentes informaram que a vítima já tinha reclamando sobre o mal-estar, estava sentindo sintomas de dengue. Mas detentos relataram que o homem engoliu uma pequena quantidade de drogas, no intuito de esconder durante uma operação realizada pelo Gaeco no presídio, na manhã de ontem.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac).

