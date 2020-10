Detentos fazem vídeo matando enforcado homem preso por estupro

Da redação, com informações do CM7

O vídeo de um detento morto dentro da cela de um presídio foi publicado no domingo (4), pelo portal CM7.

Segundo informações do site, o homem estava preso por ter estuprado uma criança e na cela foi enforcado por outros presos que atuaram no caso como o famoso ‘tribunal do crime’.

Não se sabe com exatidão quando e onde ocorreu o fato, mas nas imagens todos fazem questão de assegurar que de fato o homem estava morto.

Pelo fato das imagens serem delicadas, o vídeo não pôde ser colocado na íntegra, mas pode ser conferido neste link .

