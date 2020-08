Detido por ameaçar a esposa, jovem chuta e fratura mão de policial

O jovem agressor, Erionaldo Juca Rodrigues, 20 anos, foi preso por agredir a companheira e atacar policiais militares na tarde de sexta-feira (7), em Dourados.



Conforme a ocorrência dos fatos, um indígena da Aldeia Jaguapiru acionou a Polícia Militar relatando que estava ocorrendo uma violência doméstica no local, onde o autor ameaçava de morte a companheira de 19 anos.



Ao chegar no local, a jovem relatou aos policias, que o marido havia chegado bêbado em casa e começou a discutir com ela a ameaçando. A vítima aproveitou um momento para sair da residência e quando voltou viu suas roupas pegando fogo fora de casa.

Após o ocorrido Eriovaldo foi detido e conduzido a Depac de Dourados, e durante a realização do B.O, o autor pediu para usar o banheiro, e ao ser desalgemado para fazer as necessidade, ele atacou um PM tentando pegar sua arma.



O Policial precisou pedir apoio dentro do banheiro, e outro agente que foi ajudar entrou em luta corporal com Eriovaldo, e entre socos e chutes, ao autor acertou e fraturou a mão do policial.

Após o episódio de luta, os policias conseguiram imobilizar e algemar o autor que estava extremamente agressivo que de imediato foi conduzido à cela da Delegacia, detido por lesão corporal dolosa, desobediência, dano qualificado contra serviços públicos e ameaça, violência doméstica.

