Discussão por celular esquecido gera confusão e agressão em conveniência

Uma confusão ocorrida na manhã deste sábado (23), em uma conveniência localizada próxima a uma loja de móveis na Vila Planalto, terminou em agressões físicas e registro policial por lesão corporal dolosa e lesões recíprocas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de que Marco estaria caído em via pública. Ao chegarem ao local, os policiais o encontraram consciente, com lesões no rosto e no cotovelo, indicando sinais de briga.

De acordo com o relato, a confusão começou depois que Marco acusou o funcionário da conveniência, Claudinei, de ter furtado seu celular, que posteriormente foi localizado sobre o balcão do estabelecimento, onde havia sido esquecido. A acusação resultou em um desentendimento verbal que evoluiu para agressões físicas entre os dois.

Durante a tentativa de separar a briga, Bruna, amiga de Claudinei, também acabou ferida, apresentando escoriações, e disse ter sido agredida por Marco. Já Marta, que acompanhava Marco no momento dos fatos, confirmou a versão apresentada por ele. Outro funcionário da conveniência, Vinicius, relatou que Marco parecia alterado e afirmou que ele costuma provocar confusões no local.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento a Marco, que recusou encaminhamento para a unidade de saúde. Todos os envolvidos foram conduzidos à Depac Cepol e manifestaram interesse em representar criminalmente. O caso segue em análise pela Polícia Civil.

