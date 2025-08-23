Menu
Menu Busca sábado, 23 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Discussão por celular esquecido gera confusão e agressão em conveniência

A confusão começou com acusação de furto e todos os envolvidos foram levados à Depac Cepol

23 agosto 2025 - 14h14Sarah Chaves
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo GrandeCaso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Uma confusão ocorrida na manhã deste sábado (23), em uma conveniência localizada próxima a uma loja de móveis na Vila Planalto, terminou em agressões físicas e registro policial por lesão corporal dolosa e lesões recíprocas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de que Marco estaria caído em via pública. Ao chegarem ao local, os policiais o encontraram consciente, com lesões no rosto e no cotovelo, indicando sinais de briga.

De acordo com o relato, a confusão começou depois que Marco acusou o funcionário da conveniência, Claudinei, de ter furtado seu celular, que posteriormente foi localizado sobre o balcão do estabelecimento, onde havia sido esquecido. A acusação resultou em um desentendimento verbal que evoluiu para agressões físicas entre os dois.

Durante a tentativa de separar a briga, Bruna, amiga de Claudinei, também acabou ferida, apresentando escoriações, e disse ter sido agredida por Marco. Já Marta, que acompanhava Marco no momento dos fatos, confirmou a versão apresentada por ele. Outro funcionário da conveniência, Vinicius, relatou que Marco parecia alterado e afirmou que ele costuma provocar confusões no local.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento a Marco, que recusou encaminhamento para a unidade de saúde. Todos os envolvidos foram conduzidos à Depac Cepol e manifestaram interesse em representar criminalmente. O caso segue em análise pela Polícia Civil.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acidente aconteceu na rua André Loyer
Polícia
Motorista é preso por dirigir embriagado e causar acidente em Nova Andradina
Quarto é destruido por fogo após curto-circuito na caixa das placas solares em Corumbá
Polícia
Quarto é destruido por fogo após curto-circuito na caixa das placas solares em Corumbá
O caso foi registrado na tarde deste sábado
Polícia
AGORA: Homem morre ao ser esfaqueado no Nova Campo Grande
Homem se corta em caco de vidro durante briga com filho no Centenário
Polícia
Homem se corta em caco de vidro durante briga com filho no Centenário
Delegacia de Caarapó
Polícia
Idoso é preso por bater na esposa com cabo de vassoura após ser pego tentando estuprar cadela
Foto: CM7
Polícia
'Neguinho' é executado em terreno ao lado de igreja
Envolvidos foram levados a Delegacia de Coronel Sapucaia
Polícia
Perseguição policial termina com prisão de cinco brasileiros no Paraguai
Foto: Alfredo Neto/JP News
Polícia
Homem é morto a tiros após perseguição em confusão generalizada em Três Lagoas
Foto: Reprodução
Polícia
Contrariando informações iniciais, jovem baleado no Buriti passa por cirurgia, diz família
Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Homem é encontrado morto em casa no bairro São Conrado

Mais Lidas

O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
Polícia
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande