Dona de restaurante é assaltada e assassinada em MS

A proprietário de um restaurante, Liane de Arruda Darmanceff, 51 anos, foi encontrada morta na manhã deste domingo (12), em Corumbá. A vítima foi assaltada, sendo levados dela um carro e dinheiro.

Conforme o site Diário Corumbaense, o comércio dela fica localizado no centro da cidade. Liane foi assassinada com facada no pescoço. Ela completaria 52 anos no próximo dia 22 de julho.

Na manhã deste domingo, um funcionário do comércio afirmou que ao chegar no serviço bateu na porta, mas a vítima não abriu para ele. Liane morava sozinha, em um anexo ao restaurante.

Após não ser atendido no trabalho, o funcionário resolveu chamar a irmã de Liane. Então, arrombaram a porta e encontraram o corpo no quarto dela.

No local havia um cofre, que estava aberto e o cômodo inteiro foi revirado. De acordo com as informações, uma das câmeras internas do restaurante foi coberta com toalha de mesa para evitar o registro. Além da câmera coberta, um CPU que gravava as imagens foi levado.

As Polícias Militar, Civil e a Perícia Técnica foram chamadas e o local isolado. Por fim, o site afirma que testemunhas informaram que a vítima costumava levar funcionários em casa depois do expediente de trabalho. Eles acreditam que Liane pode ter sido atacada no retorno dos trajetos.

Assim, latrocínio, qualificado por roubo seguido de morte, é uma das linhas de investigação. Ao Diário Corumbaense, o delegado da Polícia Civil, Willian Rodrigues, afirmou que as imagens de câmeras de segurança que ficam ao redor do restaurante devem ser solicitadas para ajudar nas investigações.

