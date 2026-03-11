Dracco-MS auxilia na apreensão de Porsche de 'Vovozona', líder do Comando Vermelho no MT

O Dracco-MS (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) auxiliou uma operação na tarde desta terça-feira, dia 10, que resultou na apreensão de um Porsche Panamera, avaliado em R$ 1 milhão. O veículo foi apreendido e ficou na sede da delegacia em Campo Grande.

O automóvel de luxo é de Gilmar Reis da Silva, conhecido como 'Vovozona', e líder do Comando Vermelho em Mato Grosso. A operação em questão, denominada de 'Imperium', foi deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso, através da Gerência de Combate ao Crime Organizado e pela Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (GCCO/Draco) de Cuiabá.

A apreensão está relacionada às investigações Operação Imperium, que teve como foco o núcleo financeiro da facção criminosa, responsável pela movimentação e ocultação de recursos provenientes de atividades ilícitas.

Segundo informações da Polícia Civil de Mato Grosso, o veículo estava no nome da esposa de 'Vovozona', apontada com integrante do esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio da facção criminosa.

Gilmar Reis está foragido atualmente após conseguir fugir do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande, no dia 14 de julho de 2023. Ele é considerado criminoso de alta periculosidade e apontado como liderança da facção criminosa em Rondonópolis e região.

Deflagrada no último dia 10 de fevereiro, a Operação Imperium teve como objetivo desarticular o núcleo financeiro de uma facção criminosa com atuação na região sul do estado, responsável pela gestão e movimentação de recursos provenientes de atividades ilícitas.

Durante a operação foram cumpridos diversos mandados judiciais, entre prisões, buscas e sequestro de bens, com foco em atingir a estrutura patrimonial utilizada para sustentar e fortalecer a atuação da organização criminosa.

