Duas pessoas morrem em colisão com coqueiro na MS-080

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Uma mulher, ainda não identificada e o irmão dela morreram em um acidente na MS-080 em Rochedo na noite desta segunda-feira (9).

Segundo informações do Dourados News, a condutora seguia com o irmão como passageiro em um Chevrolet Corsa, com placas de Campo Grande, no sentido Rochedo a Campo Grande.

Ela teria perdido o controle da direção do veículo, que saiu da pista e colidiu contra um coqueiro. O homem morreu no local e a mulher chegou a ser levada à atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda não foram afirmadas as causas do acidente, mas não é descartado que o carro estaria em alta velocidade. De acordo com as primeiras informações, os dois são moradores de um assentamento em Corguinho.

O Corpo de Bombeiros de Campo Grande e uma ambulância de Rochedo com médico e um enfermeiro prestaram atendimento no local.

