Dupla é presa após furtar R$ 751,48 em mercadorias no Atacadão

Willian Santos da Silva, de 25 anos e Jeferson Galeano Ramos, de 24 anos foram presos após furtarem mercadorias no Atacadão da avenida Costa e Silva nessa tarde de terça-feira (11).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o encarregado de prevenção do atacadista viu a dupla no estacionamento, já com três sacolas do próprio mercado carregadas de produtos.

Questionados pelo funcionário sobre o cupom fiscal da compra, eles não souberam responder. Em seguida, os dois contaram que pegaram os produtos dentro do comércio e passaram pelos caixas sem efetuar o pagamento.

As mercadorias se tivessem sido pagas, totalizariam o valor de R$ 751,48, incluindo alimentos perecíveis.

Ainda de acordo com o registro policial, a polícia foi acionada e a dupla foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Cepol, onde o caso foi registrado como furto qualificado mediante concurso de pessoas, na forma tentada.

