Dupla segura homem para mulher esfaqueá-lo no Nova Lima

Um homem, de 36 anos, foi esfaqueado durante a tarde de quarta-feira (30), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava na frente da casa do seu tio quando foi abordado por dois homens, conhecidos como Guerra e Corumbá. Eles o seguraram para que uma mulher, de nome Geovana, desferisse algumas facadas em seu braço.

Em seu relato para as autoridades, o homem disse desconhecer o motivo das agressões. Além disso, ele relatou que os autores são moradores do Jardim Anache e são usuários de drogas.

Diante da situação, a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra os autores e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também