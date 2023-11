Em comemoração de aniversário, amigos morrem após explosão de barril de chopp

Imagens dos corpos dos amigos Valdeir Ferreira e Júlio César Venâncio que morreram após a explosão de um barril de chopp, foram compartilhadas nas redes sociais na quinta-feira (16). Caso aconteceu em São João do Meriti, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações de jornais da região, Valdeir e Júlio estavam no quintal de uma residência localizada na Vila Rosali, no último sábado (11), comemorando o aniversário de Valdeir e tudo ocorrida bem, até que foram trocar o barril de chopp.

Durante a troca, o barril explodiu e atingiu os dois amigos. Valdeir morreu ainda no local e Júlio foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, ele veio a óbito na segunda (13). A Polícia Civil, que investiga o caso, informou que o fornecedor do barril apenas deixou o produto no local e os clientes que ficaram responsáveis por montar o equipamento.

Deixe seu Comentário

Leia Também