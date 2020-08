Em plena luz do dia, motociclista é roubada na Bom Pastor

Uma mulher de 40 anos foi vítima de roubo na manhã desta quarta-feira (19), no cruzamento das avenidas Eduardo Elias Zahran com a Bom Pastor, bairro Vilas Boas.

De acordo com o registro policial, a vítima trafegava de moto pela avenida Bom Pastor e parou no sinaleiro da esquina com a avenida Zahran. Neste momento, dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram, um deles teria apontado uma arma para a vítima enquanto o outro pegava um malote que estava na parte de trás da moto da mulher. Os criminosos ainda tentaram levar a bolsa da vítima, mas não conseguiram.

O malote é da empresa onde ela trabalha e continha apenas documentos. Os criminosos fugiram pela avenida Bom Pastor, sentido bairro. De acordo com a vítima o piloto da moto usava chinelos havaianas, era moreno e magro. Já o garupa era branco e também magro. A mulher não lembra da roupa que os criminosos usavam.

A moto que a dupla usava era vermelha com a placa pendurada, conforme relatou a vítima.

