Embriagada, mulher invade casa para tentar reatar com 'peguete' em Campo Grande

Mulher, de 35 anos, com sinais de embriaguez, causou uma confusão em uma residência, no Residencial Oliveira, em Campo Grande, na madrugada desta terça-feira (3), após invadir o imóvel e tentar reatar com um jovem, de 23 anos. O problema, segundo a mãe do rapaz, de 46 anos, é que não havia nem namoro, apenas 'ficadas'.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mãe o jovem explicou para a Polícia Militar que o filho e a mulher "ficaram no máximo cinco vezes, não chegando nem a configurar a relação como um namoro".

Quando a mulher chegou na residência da família, ela estava embriagada e começou a empurrar o portão e conseguiu abrir, permanecendo na área da varanda do imóvel. A mãe ainda disse para os policiais que o filho havia saído de um relacionamento há 6 meses e levou as mudanças.

A suspeita encontrou os pertecens e começou a jogar no chão, quebrando até algumas garrafas de bebida que ele havia ganhado do ex-patrão. Houve várias tentativas de expulsar e colocar a mulher para fora, mas todas em vão.

A Polícia Militar esteve no local e viu a suspeita filmar a situação e falar que enviaria o vídeo para seus advogados. A mãe do jovem, inclusive, foi até a casa e fez uma baixaria, não tão grande.

O caso foi registrado como desobediência, vias de fato e violação de domicílio.

