quinta, 25 de dezembro de 2025
Polícia

Empresário do Nova Lima é espancado por cliente em loja de celular

Além disso, ele foi vítima de uma tentativa de estelionato

25 dezembro 2025 - 09h11

Um empresário de 34 anos foi agredido durante uma briga ocorrida na tarde desta quarta-feira (24) em uma loja de celulares no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até um estabelecimento localizado na rua Francisco Pereira Coutinho. No local, os policiais encontraram a vítima com ferimentos aparentes no rosto, sentado no interior da loja.

O proprietário do comércio relatou à polícia que pela manhã o cliente solicitou peças para manutenção de um aparelho celular e informou que faria o pagamento posteriormente. Ainda conforme o relato, no período da tarde, o homem retornou e realizou o pagamento por meio de cartão de crédito.

No entanto, durante a transação, o cliente teria se aproveitado de um momento de distração de um funcionário para imprimir o comprovante e cancelar a operação na máquina de cartão, sem que o vendedor percebesse. A irregularidade foi identificada apenas após a conferência das vendas do dia.

Horas depois, o cliente voltou à loja exigindo reembolso de um valor que já havia sido estornado, alegando que as peças seriam de má qualidade. A situação gerou uma discussão entre ele, o proprietário e funcionários do estabelecimento, que acabou evoluindo para agressões físicas.

Os militares ofereceram chamar uma ambulância para socorrer o comerciante, porém, ele recusou atendimento médico. Diante da situação, o caso foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para ser registrado como lesão corporal dolosa, estelionato e vias de fato.

