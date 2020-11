Golpe do falso leilão, por pouco não dá prejuízo de R$ 280 mil em CG

Um empresário do ramo de imóveis de Campo Grande, quase leva golpe em falso leilão de carro pela internet no início dessa semana. A empresa Miranda Leiloeiro de Porto Alegre estava sendo usada de fachada no estelionato, mas devido a experiência do comprador, foi percebido a tempo o que estava acontecendo.

Enquanto mexia na internet, ele encontrou o site e acabou fazendo lance em dois carros de alto valor no falso leilão. Após os lances, ele recebeu alguns contatos dos leiloeiros para realizar o pagamento. Verificando que a empresa era do Sul do país, onde ele tem família, solicitou para que fizessem a verificação no endereço indicado no site, foi quando ele percebeu que estaria caindo em um golpe.

Ao fazer uma nova pesquisa, foi identificado que a atuação desses sites tem crescido cada vez mais no país. Para o JD1 Notícias, ele disse ter informado o sindicato dos leiloeiros para relatar o ocorrido. “Automaticamente eu liguei para o sindicato dos leiloeiros e eles me confirmaram que se tratava de uma fraude”, conta ele.

Se ele não tivesse percebi a tempo, teria tido um prejuízo de mais ou menos R$ 280 mil.

Deixe seu Comentário

Leia Também