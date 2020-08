Enteada é assassinada a tiros pelo padrasto após discussão na capital

Margareth de Jesus Fernandes, de 35 anos, foi assassinada a tiros na madrugada deste sábado (15), após discutir com o padrasto Ademir Ferreira Lima, de 50 anos, no Loteamento Vespasiano Martins. Uma amiga também foi atingida por disparos e está no hospital.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima e o padrasto tiveram uma discussão, quando ele sacou o revólver e atirou contra a vítima, que morreu no local. Além disso, a amiga dela, de 33 anos, também foi atingida por disparos, ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, onde está sob observação.

O autor dos tiros, tentou fugir mas foi agredido porpopulares e ficou em estado grave, também sendo levado até a Santa Casa de Campo Grande. Assim, ele foi preso em flagrante e permanece internado sob escolta policial.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, como homicídio simples na forma tentada e feminicídio.

