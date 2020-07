Entregadora de aplicativo tem celular e carteira furtados após acidente

Uma entregadora de aplicativo, Natacha Haydée Santos Bareta, usou as redes sociais dela para denunciar o furto da sua carteira e celular furtados após sofrer um acidente de moto na Fabio Zahran, no último domingo (5). Ela acabou atropelando o corpo de Vagner Oliveira da Costa, 38 anos, que também foi atingido por uma picape.

Polícia investiga se ele já estava morto antes do duplo atropelamento. Segundo Natacha, com o acidente ela fraturou o maxilar e o pulso. Após o acidente, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa, onde permanece internada a espera de uma cirurgia no maxilar.

Ela falou que logo após o acidente, sentiu falta da carteira e do celular que ela acredita ter sido furtados. “Todos os meus documentos estavam na minha carteira, além de cartões. Então eu peço que devolvam ao menos meus documentos”, disse.

Devido a gravidade do acidente, ela ainda não teve como ir até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência relacionado ao furto dos objetos. “Minha esposa vai até um 'cyber' para registrar o B.O., como estou aguardando minha cirurgia, não pude ir fazer pessoalmente”, explicou.

Se alguém encontrar os objetos, Natacha pediu para que entrem em contato pelo telefone (67) 99228-2645 ou pelo Facebook neste link.

Acidente

Vagner Oliveira da Costa, 38 anos, foi encontrado morto na Avenida Fábio Zahran, Vila Carvalho, na madrugada deste domingo (5) em Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, ele estava caído no chão e sofreu um duplo atropelamento, mas não foi possível precisar se morreu no acidente ou foi morto anteriormente.

A Polícia Militar foi acionada à 1h30 de hoje e, no local policiais do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran) relataram que, segundo testemunhas, a vítima estava caída na via quando foi atropelada por uma picape Saveiro. Na sequência, também foi atropelada por uma motocicleta Honda Titan.

A condutora da moto chegou a cair e foi levada pelo Samu para a Santa Casa de Campo Grande.

Já o condutor da picape estacionou a Saveiro a 400 metros do local do atropelamento, trancou o carro e fugiu. A parte frontal do veículo estava danificada, provavelmente devido ao atropelamento.

