Polícia

Esfaqueado na Capital, jovem diz não precisar da polícia e que 'vai resolver depois'

Ele foi atingido na mão, mas não soube dizer quem era o agressor

25 fevereiro 2026 - 09h23Luiz Vinicius
UPA Coronel AntoninoUPA Coronel Antonino   (Foto: Divulgação/PMCG)

Jovem, de 27 anos, foi socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino após ser esfaqueado na região central de Campo Grande, durante a noite desta terça-feira, dia 24.

Ele disse não precisar da polícia, alegou não conhecer agressor e que "resolveria depois" o caso. O ferimento provocado na vítima foi na mão direita.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender o local, mas ao chegar no endereço, não encontrou nada. Em contato com a central, foi informado que a pessoa já havia sido levada para a unidade de saúde.

Ao chegar na UPA, os militares conversaram com o jovem para tentar coletar detalhes, mas ele se mostrou contrário às informações, dizendo que não sabia quem era o agressor e afirmou que resolveria o caso depois, relatando não precisar da ajuda da polícia.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado na delegacia como lesão corporal dolosa.

