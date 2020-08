Esfaqueado no pescoço e na cabeça, homem tem moto roubada no Tijuca

Um homem de 39 anos foi roubado e gradedido em uma residência no Jardim Tijuca, região sul de Campo Grande. Seria um local de ponto de venda de drogas e o autor do crime ficou com a motocicleta da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima sofreu ferimentos no pescoço e na cabeça e acabou sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde foi ouvido pela polícia.

Em depoimento aos militares, ele relatou que é usuário de drogas e estava em uma casa, onde funcionaria a boca de fumo. Então, em determinado momento um homem identificado apenas como Mazinho, começou a agredir a vítima com uma faca e roubou sua moto e documentos.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, mas o suspeito não foi localizado.

