Especialistas de MS reforçam orientações para quem vai pegar a estrada no Carnaval

O aumento do fluxo de veículos no período de Carnaval costuma vir acompanhado de situações que se repetem nos acidentes registrados em rodovias e áreas urbanas. A partir da experiência prática e da análise técnica dessas ocorrências, a PCi-MS (Polícia Científica de Mato Grosso do Sul) chama atenção para fatores que aparecem com frequência nos sinistros e que, em muitos casos, poderiam ser evitados.

Entre os fatores mais comuns estão excesso de velocidade, consumo de álcool, desatenção ao volante e manobras arriscadas. Para a perita criminal e chefe do Núcleo de Perícias Externas do Instituto de Criminalística, Thayla Venancio, muitas dessas situações têm relação com decisões tomadas momentos antes do impacto.

“Em muitos casos, são escolhas feitas em poucos segundos que acabam determinando a gravidade do acidente. Grande parte dessas ocorrências poderia ser evitada com atitudes responsáveis no trânsito”, explica. A análise dos vestígios encontrados nos veículos, na pista e no entorno ajuda a esclarecer como o acidente aconteceu e quais fatores contribuíram para a ocorrência.

Antes de sair de casa ou iniciar uma viagem, alguns cuidados simples ajudam a reduzir riscos:

não dirigir após consumir bebida alcoólica, já que o álcool compromete reflexos, percepção e tempo de reação;

respeitar os limites de velocidade e a sinalização viária, que indicam curvas, cruzamentos e condições da via;

usar sempre o cinto de segurança, item que reduz de forma comprovada a gravidade das lesões em colisões;

evitar o uso do celular ao volante, uma das principais causas de desatenção que culminam em acidentes;

revisar o veículo antes de pegar a estrada, observando condições dos pneus, calibragem, freios, iluminação e níveis de óleo;

realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos e com segurança, evitando manobras sem visibilidade adequada;

em caso de chuva, reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança, devido ao risco de aquaplanagem e perda de controle do veículo;

em trechos de maior movimento, manter velocidade compatível com as condições da via e atenção constante à sinalização.

Em caso de acidente, a prioridade deve ser sempre o socorro às vítimas e a segurança das pessoas envolvidas. Depois do atendimento emergencial e da sinalização do local, a preservação da cena é fundamental para o trabalho técnico da Polícia Científica e para a análise correta do ocorrido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também