Ex-presidiário é encontrado com 300kg de maconha em Ponta Porã

Rauster Campitelli, com informações Ponta Porã News

Foi preso no início da tarde desta quarta-feira (21), Lúcio Lucas Real, 35 anos, morador em Alvares Machado (SP), com 300kg de maconha que, segundo ele, foram carregados em Ponta Porã. A prisão aconteceu pela Polícia Militar de Vila Vargas, na BR-376, entre Dourados e Fátima do Sul.

Segundo o site Ponta Porã News, Lúcio conduzia um veículo Gol, branco, quatro portas com placas de Bebedouro (SP). Ele já responde pelo crime de tráfico de drogas e já foi preso por sequestro.

Pelo transporte do ilícito até a cidade paulista onde reside, ele iria receber R$ 10 mil. Lúcio será conduzido ao 2º Distrito Policial de Dourados, onde será autuado em flagrante por tráfico de drogas.



