Explosão por vazamento de gás deixa mulher ferida

Uma explosão causada por um vazamento de gás de cozinha canalizado deixou uma mulher ferida na tarde desta sexta-feira (12), em uma residência no bairro Jardim Belo Horizonte, em Sinop. O acidente ocorreu por volta das 12h40, momento em que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), do 4º Batalhão, foi acionado.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima com queimaduras de primeiro e segundo graus. Ela recebeu os primeiros socorros ainda na casa e, em seguida, foi levada ao Hospital Regional para atendimento especializado.

Depois do resgate, a equipe atuou para evitar novos riscos: fechou o registro de gás e repassou orientações de segurança à moradora responsável pelo imóvel.

Medidas de prevenção

O CBMMT reforça que, diante de qualquer suspeita de vazamento, algumas ações são fundamentais para evitar explosões:

- fechar imediatamente o registro de gás;

- ventilar o ambiente;

- não acionar interruptores, aparelhos elétricos ou celulares;

- deixar o local se o cheiro for forte ou houver risco de ignição;

- chamar os bombeiros pelo número 193.

A corporação alerta que o atendimento deve ser solicitado sempre que houver risco de explosão, presença de chamas ou fumaça perto do botijão, sintomas de intoxicação ou quando o morador não conseguir controlar o vazamento.

