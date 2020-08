Fã de Neymar, jovem tatua nome do craque na bunda; veja a foto

“Se o PSG passar de fase e o Neymar participar diretamente de algum gol eu faço uma tatuagem na bunda escrito NEYMAR JUNIOR semana que vem. Podem me cobrar viu (sério)”. Essa foi a promessa do jovem mineiro, João Vitor Brêttas, de 20 anos, no último jogo do PSG.

Como tudo que pediu, aconteceu no jogo das quartas-de-final da Champions League em que o PSG eliminou a Atalanta de virada, com grande show do atacante brasileiro, o fã do craque decidiu pagar a promessa. “Promessa paga. Meu nome está limpo nas ruas. Minha palavra está honrada. Seguimos firmes espalhando o amor e a palavra de Neymar. Avisa lá que a promessa tá paga KKKKK”, publicou João Vitor dias após a vitória do PSG.

“Claro que eu poderia ter feito a promessa e não cumprir, mas o pessoal pilhou tanto. No futuro será uma história boa para contar e por isso eu tive vontade de tatuar. Pela história, pela zoeira com meus amigos”, continou.

“A tatuagem é eterna, não vou apagar, ficará para sempre. A história é para sempre, e se alguém pedir para ver eu vou mostrar tranquilamente. Sou fã do Neymar, gosto muito dele, e fica como brincadeira mesmo”, encerrou o jovem.

