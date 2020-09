Família diz que Karolzinha não era de facção e morte não foi por “macho”

Saiba Mais Polícia AO VIVO: Tudo sobre a execução de Karolzinha

A tia de Carolina Leandro Souto, 23 anos, que terá a identidade preservada, defendeu na manhã desta quinta-feira (3), que a sobrinha assassinada na última segunda-feira (31), no bairro Aero Rancho, não tinha envolvimento com facção criminosa.

Ela relatou ainda que a jovem não tinha envolvimento com homem casado, o que aponta para o esposo da suposta autora, Nayara Francine Nóbrega, 22 anos, que se entregou à polícia nesta manhã.

O motivo do assassinato, segundo a familiar de Karlzinha, seria uma briga que a vítima teve com a autora, no dia anterior. “Não era por causa de macho”, disparou.

Para a tia, a autora “fez tudo de caso pensado”. De acordo com o apurado pela nossa equipe de reportagem, o irmão da autora ajudou na fuga. Ele estava em um carro preto, próximo ao local do crime, e levou a irmã logo após o assassinato.

