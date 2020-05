Familiares ficam apavorados com sumiço de jovem na fronteira

Sarah Chaves, com informações do Porã News

O jovem Marcos Mateo Rivas Florentín, 21 anos, está desaparecido desde o último sábado (23), por volta das 13h30, quando saiu do trabalho em Pedro Juan Caballero, cidade de fronteira de Paraguai com Ponta Porã, e nenhum familiar conseguiu mais ter contato com ele.

Conforme o site Porã News, o pai do jovem, Dom Víctor Hugo Ríos Ortega, afirmou que fez a denúncia na 2ª Delegacia de polícia de Pedro Juan Caballero, onde declarou a situação pela qual os parentes estão passando devido ao desaparecimento do jovem após o sumiço do bairro Geral Diaz

Sua mãe, que trabalha na Espanha, está desesperada e pede às autoridades o favor de localizar o filho. Nas redes sociais, familiares e amigos, compartilham imagens no intuito de acaha-lo e refrear a preocupação pelo jovem ter desaparecido na fronteira.

Deixe seu Comentário

Leia Também