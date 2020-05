Fazendeiro é multado em 5 mil e pode ser preso por derrubar mata para construir estrada

Um fazendeiro, 59 anos, foi multado em R$ 5 mil e responderá por crime ambiental, por construir uma estrada em sua fazenda degradando as matas ciliares de um córrego que corta a propriedade rural.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), um equipe realizava fiscalizações em uma fazenda, localizada em Bela Vista, quando encontrou uma estrada que foi construída degradando as matas ciliares, chamadas de Áreas de Preservação Permanente (APP) de um córrego que passa no interior da propriedade.

O proprietário da fazenda realizou a limpeza da área derrubando a vegetação protegida, a abertura da estrada, degradando as matas ciliares, à margem e, inclusive, passando dentro do córrego, para ter acesso à propriedade vizinha, da qual é arrendatário.

Toda essa atividade, de acordo com a PMA, foi realizada sem autorização ambiental e foi interditada.

Com isso, o fazendeiro foi multado autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 5.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, se condenado, poderá pegar pena de um a três anos de detenção.

Ele também deverá apresentar junto ao órgão ambiental um Plano de Recuperação da Área Degradada (PRADE).

