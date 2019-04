Filho de capitão da PM é executado

Matheus Xavier, 20 anos, filho do capitão da Polícia Militar Paulo Roberto Teixeira Xavier, foi executado a tiros na noite desta terça-feira (9), quando a família chegava à residência na rua Antônio da Silva Vendas, bairro São Bento, em Campo Grande.

De acordo com informações, por volta das 19h, a família trafegava em uma caminhonete quando um veículo de passeio de cor branca se aproximou e indivíduos no seu interior efetuaram os disparos – de fuzis 556. Os pistoleiros fugiram após crivar a caminhonete de balas.

O capitão da PM, socorreu o filho imediatamente e o levou para a Santa Casa, mas, o jovem morreu antes de dar entrada no hospital.

A Polícia Civil e equipes militares estiveram no local e a primeira hipótese levantada sobre o atentado é de que o alvo seria o capitão, que em 2009 foi preso durante a operação “Las Vegas”, que investigava jogos com exploração de caça-níquel no estado.

Xavier também foi preso no Maranhão por porte ilegal de armas em 2011, e é réu em dois processos de exclusão da Polícia Militar, ambos parados e sem conclusão.

Ainda conforme informações da inteligência da PM, o crime foi cometido com fuzil 556, mesmo calibre, que matou o chefe da segurança da Assembleia Legislativa de Campo Grande, o 1º sargento da PM Ilson Martins Figueiredo, 62 anos, no dia 11 de junho de 2018.

