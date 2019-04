Homem entrega bebê para esposa e é executado com oito tiros

Diego Gonsalves da Silva, 28 anos, foi assassinado a tiros na cidade de Mundo Novo no início da tarde desta quinta-feira (4). O suspeito do crime fugiu em uma motocicleta e ainda não foi localizado pela polícia.

O crime aconteceu por volta das 13h, quando o suspeito chegou na casa de Diego e perguntou sobre ele, e disse que queria contratar um frete. Então, a esposa da vítima o chamou, que saiu da casa da sogra que fica próximo a sua residência.

Diego estava com a filha no colo e entregou a criança para a esposa, neste momento o criminoso falou “é você mesmo”, e sacou uma pistola e disparou oito vezes na vítima que morreu na hora. Na fuga, o suspeito fugiu e continuou realizando disparos na via. A polícia esteve no local, e recolheu as capsulas deflagradas, que serão analisadas pela perícia, para tentar identificar o autor dos disparos. O caso será investigado.

