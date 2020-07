Filho é preso por ameaçar a própria mãe com faca no pescoço

Jonathas Santos De Bezerra, 29 anos, foi preso em flagrante após usar faca para ameaçar a própria mãe, que teria negado dinheiro para ele, a vítima foi salva por outro filho, irmão do autor. O caso ocorreu nesta quarta-feira (29), no Taquaral Bosque, em Campo Grande.

De acordo com a ocorrência, o autor foi até a casa da mãe para levar um de seus irmãos para a rua, pois o mesmo seria usuário de drogas, ação negada pela mãe dos irmãos, com a recusa o autor pediu dinheiro para a mãe e recebeu outra resposta negativa.

As respostas da mãe teriam irritado o filho, que puxou uma faca e a utilizou para ameaçar a vítima, colocando o objeto próximo ao pescoço da mesma, mas a mãe conseguiu se defender e retirar a faca de seu pescoço.

Logo depois, um terceiro filho da vítima apareceu empurrando o autor para fora, livrando a mãe das ameaças e de possíveis agressões. A polícia foi acionada e quando chegou ao local o autor já havia fugido.

Em rondas próximas ao endereço, o autor foi encontrado dentro de um carro, durante a abordagem ele se recusou a sair do veículo e xingou os policiais dizendo: “vão tomar no c, seus filhos da pa”.

Jonathas foi preso em flagrante por lesão corporal, ameaça e desacato.

