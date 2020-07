Vídeo - Assalto, tiroteio, explosões e reféns em noite de terror em Botucatu

Moradores de Botucatu (SP), a cerca de 230 quilômetros da capital paulista, enfrentaram o terror na noite dessa quarta-feira (29), que se estende na madrugada desta quinta (30) devido bandidos fortemente armados que explodiram agências bancárias e trocaram tiros com policiais.

A ação teria sido orquestrada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), e segundo a Polícia Civil, os ataques têm ligação direta com as toneladas de drogas apreendidas pela PM nas últimas semanas. Ainda de acordo com a polícia, a facção criminosa está tentando repor o dinheiro perdido com as drogas em ataques a caixas eletrônicos.



Em publicações nas redes sociais, populares relatam que as primeiras explosões foram ouvidas por volta das 23h30 de quarta. Pessoas foram feitas reféns durante assalto a uma farmácia. Nas postagens, é possível também ouvir um intenso tiroteio.

Os criminosos teriam atirado contra o batalhão da Polícia Militar e colocaram fogo em frente ao prédio na tentativa de atrapalhar a saída de policiais.

A prefeitura de Botucatu pede aos moradores que permaneçam em suas casas e “não procurem possíveis pontos danificados pela cidade, para que isso não coloque em risco a segurança de todos e não interfira no trabalho das forças de segurança”.

Equipes da Polícia Militar fazem rondas na cidade atrás dos suspeitos. Agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da Rota também foram acionados.

Ao menos dois policiais ficaram feridos na troca de tiros com os bandidos. Ninguém foi preso até o momento.

