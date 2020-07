Vídeo: Moradores chegam em casa e são recebidos a tiros por ladrões

Flávio Veras, com informações do G1

Moradores que voltavam de carro para casa foram recebidos a tiros por ladrões, na noite de domingo (26), em Alto de Pinheiros, bairro de alto padrão de São Paulo (capital). Os donos conseguiram escapar sem serem atingidos; seis criminosos fugiram em num veículo da quadrilha, furtando sacolas.

Câmeras de segurança do imóvel e da rua gravaram o furto e a tentativa de assassinato do casal por volta das 18h.

Segundo reportagem do G1, a residência estava vazia quando os donos saíram, mas ao retornarem encontraram quatro bandidos armados e com os rostos cobertos dentro dela.

As imagens mostram o momento que o veículo do casal dá a seta para a direita e abre o portão eletrônico do imóvel. Quando o automóvel entra os ladrões apontam as armas.

O motorista então dá marcha a ré e sai da garagem, fugindo pela Rua Ernesto Nazaré para longe de sua casa. Nas cenas é possível ver outro carro que estava estacionado na via, em frente à residência, dando cobertura para a quadrilha. Dentro dele há mais dois bandidos.

Um deles sai segurando uma arma de grande porte e atira na direção do veículo do casal. Outro criminoso também dispara para o alto. Os ladrões fogem no automóvel da quadrilha, levando malas, mochilas e sacolas dos donos da casa.

