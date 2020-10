Filhos de 8 e 10 anos defendem a mãe das agressões do pai

Um homem de 34 anos, invadiu a casa da ex-mulher de 39 anos, na noite desta terça-feira (27) no Portal Caiobá, em Campo Grande e, espancou a vítima. Ela tem medidas protetivas contra ele e já havia registrado cinco boletins de ocorrência.

Em depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), ela contou que era por volta das 23 horas desta terça (27), quando o autor pulou os muros da residência e ao invadir a casa, ele passou a espancar a vítima com socos no rosto, chutes e tentou esganá-la. O espancamento aconteceu na frente dos filhos de 8 e 10 anos.

A mulher conseguiu escapar e saiu correndo para fora, o autor foi atrás e as crianças vendo a mãe ser espancada pelo pai passaram a bater nele para tentar defender a vítima, neste momento o autor fugiu do local. A mulher pediu por alojamento temporário com medo do autor, com quem foi casada por 12 anos e estás separada há 1 mês.

Deixe seu Comentário

Leia Também