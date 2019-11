Flamenguista é encontrado morto com pés e mãos amarradas

Priscilla Porangaba, com informações do Porã News

Um rapaz, ainda não identificado, foi encontrado morto com as mãos e os pés amarrados em estrada de Ponta Porã nesta manhã de segunda-feira (25). Ele trajava calça azul, camiseta verde e um boné do Flamengo.

Segundo informações do Porã News, a vítima foi achada por populares que transitavam pelo local. O rapaz apresentava perfurações no corpo provocadas por tiros de arma de fogo.

Os investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) e peritos da Polícia Técnica acreditam que a arma utilizada para a execução tenha sido uma pistola calibre 9 milímetros.

Acredita-se ainda que ele pode ter sido sequestrado na região da fronteira e levado até o Rodoanel, onde foi assassinado. Com a vítima foi encontrado dois celulares. O caso é investigado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML ) da cidade a espera que algum familiar se apresente.

Deixe seu Comentário

Leia Também