"Fofão" é morto a tiros e tem cortejo fúnebre em carreta da alegria

Priscilla Porangaba, com informações do R7

O corpo do jovem Igor da Silva, de 22 anos, que trabalhava fantasiado como o personagem “Fofão”, foi levado para o cemitério no veículo conhecido como trem da alegria. O cortejo fúnebre nada convencional repercutiu na cidade de Timóteo, a 204 km de Belo Horizonte.

Enquanto o caixão era colocado em cima do carro, os amigos dançaram uma coreografia de uma música "Vai na Paz, Irmão Fica com Deus", dos Mc's Kevin o Chris e Cajá.

As homenagens não pararam por ai. Os colegas de trabalho, fanstasiados de personagens infantis, carregaram o caixão até o local do enterro. Em cima da urna, estava a fantasia de trabalho do jovem.

Silva foi morto com um tiro na cabeça, na porta de casa. A Polícia Civil investiga o crime.

