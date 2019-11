Ladrão troca tiros com policial ao tentar roubar barbearia na capital

Renato Justino Assis, de 33 anos, trocou tiros com um sargento da polícia durante uma tentativa de roubo a uma motocicleta na noite desta segunda-feira (4) na Vila Sao Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Renato chegou a frente a uma barbearia na rua Rio Brilhante e, num primeiro momento apenas perguntou qual era o preço de um corte e saiu.

Após caminhar alguns metros pela calçada ele retornou e anunciou o assalto apontando um revólver para um sargento da polícia, de 35 anos, que estava em frente ao local.

Conforme o registro policial, o ladrão obrigou o militar a entrar no estabelecimento e subiu numa motocicleta que estava na via, mas ao funcionar o sargento também sacou uma arma e atirou. O disparou não acertou o suspeito que revidou, atirando para dentro da barbearia.

Renato largou a moto e saiu correndo pelo bairro. Com a ajuda de um vizinho o policial também saiu em busca do suspeito até a chegada da polícia.

Durante as buscas, os policiais encontraram o suspeito escondido no quintal de uma residência com um revólver calibre .38 com cinco munições. Ele ainda tentou pular o muro, mas foi contido.

O caso foi registrado como roubo qualificado, se da violência resulta morte, na forma tentada, receptação, disparo de arma de fogo e roubo majorado se a violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo, na forma tentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

