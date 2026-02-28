Foragido desde 2024, idoso é preso após ser condenado por estuprar adolescente em MS

Idoso, de 71 anos, foi preso durante uma ação da Polícia Civil nesta sexta-feira, dia 27, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande. Ele havia sido condenado pelo crime de estupro cometido contra uma adolescente.

Ele estava foragido desde 2024, quando foi condenado a 18 anos de reclusão em regime fechado. A prisão foi realizada pela DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que os crimes ocorreram de forma continuada entre os anos de 2009 e 2013, no Distrito de Taunay. O agressor era padrasto da vítima, uma criança do sexo feminino que tinha apenas 10 anos de idade quando os abusos começaram.

O autor aproveitava-se da vulnerabilidade da vítima durante a madrugada e da ausência de vigilância da genitora para praticar os atos libidinosos e conjunção carnal.

A vítima relatou ter sofrido constantes ameaças de morte e agressões físicas por parte do autor para que não revelasse os fatos a terceiros. A materialidade do delito foi comprovada por meio de laudo pericial de sexologia forense realizado pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Após levantamentos minuciosos realizados pela equipe de investigação da 1ªDEAM, o paradeiro do foragido foi identificado em uma aldeia localizada no Distrito de Taunay, município de Aquidauana. O indivíduo foi localizado e detido sem oferecer resistência.

O preso foi devidamente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde passou pelos procedimentos de praxe e permanece à disposição do Poder Judiciário para o início imediato do cumprimento de sua pena.

