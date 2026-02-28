Menu
Menu Busca sábado, 28 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Foragido desde 2024, idoso é preso após ser condenado por estuprar adolescente em MS

Ele estava foragido desde 2024, quando foi condenado a 18 anos de reclusão em regime fechado

28 fevereiro 2026 - 10h11Luiz Vinicius
Idoso foi preso pela DeamIdoso foi preso pela Deam   (Divulgação/PCMS)

Idoso, de 71 anos, foi preso durante uma ação da Polícia Civil nesta sexta-feira, dia 27, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande. Ele havia sido condenado pelo crime de estupro cometido contra uma adolescente.

Ele estava foragido desde 2024, quando foi condenado a 18 anos de reclusão em regime fechado. A prisão foi realizada pela DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que os crimes ocorreram de forma continuada entre os anos de 2009 e 2013, no Distrito de Taunay. O agressor era padrasto da vítima, uma criança do sexo feminino que tinha apenas 10 anos de idade quando os abusos começaram. 

O autor aproveitava-se da vulnerabilidade da vítima durante a madrugada e da ausência de vigilância da genitora para praticar os atos libidinosos e conjunção carnal. 

A vítima relatou ter sofrido constantes ameaças de morte e agressões físicas por parte do autor para que não revelasse os fatos a terceiros. A materialidade do delito foi comprovada por meio de laudo pericial de sexologia forense realizado pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Após levantamentos minuciosos realizados pela equipe de investigação da 1ªDEAM, o paradeiro do foragido foi identificado em uma aldeia localizada no Distrito de Taunay, município de Aquidauana. O indivíduo foi localizado e detido sem oferecer resistência.

O preso foi devidamente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde passou pelos procedimentos de praxe e permanece à disposição do Poder Judiciário para o início imediato do cumprimento de sua pena.

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem foi levado ao Hospital da Vida
Polícia
Rapaz é ferido com quatro tiros na frente da própria casa em Dourados
Com atuação voltada ao combate à corrupção e às organizações criminosas, Medina define o trabalho como uma missão de alta complexidade
Polícia
"Segurança pública é vocação aliada a preparo", afirma delegada do DRACCO
Perícia em local de morte
Polícia
Na volta do banho, marido encontra esposa morta em Campo Grande
Professor foi preso na própria residência
Polícia
Professor é preso após ser acusado de estuprar aluna em Rio Brilhante
Operação em alguns pontos da cidade
Polícia
Guarda Civil fiscaliza ferros-velhos e aplica multa de R$ 10 mil em Campo Grande
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv
Polícia
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv
Quantidade de droga apreendida
Polícia
VÍDEO: Força Tática localiza 12 kg de droga em imóvel após denúncia na Capital
O crime teria ocorrido após uma confraternização
Polícia
Funcionário da prefeitura é demitido após acusar secretário de estupro em Campo Grande
Jovem que desapareceu ao nadar em rio de Três Lagoas é achado sem vida
Polícia
Jovem que desapareceu ao nadar em rio de Três Lagoas é achado sem vida
Idoso que estuprou a enteada de 10 anos é preso em Aquidauana
Polícia
Idoso que estuprou a enteada de 10 anos é preso em Aquidauana

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
Saúde
MPMS vê irregularidades sanitárias no Hospital do Pênfigo e cobra providências
A vítima estava caída em uma árvore, na calçada da Rua Vinte e Quatro de Outubro
Polícia
AGORA: Homem é encontrado morto debaixo de árvore em Campo Grande