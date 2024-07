Foragido é baleado junto com adolescente de 16 anos no Guanandi

Um homem, de 48 anos, e um adolescente, de apenas 16 anos, foram baleados durante uma tentativa de assassinato ocorrido na Rua Jussara, região do Bairro Guanandi, em Campo Grande. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (20).

Conforme as informações levantadas pelo JD1, as vítimas estavam na rua quando os atiradores passaram em uma motocicleta, efetuando os disparos na sequência. Eles foram atingidos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), estiveram no local do crime, socorrendo as vítimas e os encaminhando para a Santa Casa de Campo Grande.

Apesar de o caso ter sido investigado pelas equipes da Polícia Militar, Perícia Técnica e Polícia Civil, não existem informações a respeito da motivação do crime.

O homem, baleado, estaria foragido do sistema prisional. Agora, ele deve ser detido depois de receber alta médica.

