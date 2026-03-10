ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs

Três pessoas foram presas pela Força Tática da 11ª CIPM após uma abordagem que começou no bairro São Francisco, em Campo Grande, suspeitas de operar um esquema de “disk drogas” na Capital.

Durante a ronda, os policiais se depararam com um Volkswagen Gol ocupado por um casal, que apresentou comportamento suspeito, motivando a abordagem. No veículo, foram encontrados papelotes de cocaína pura.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher confessou aos policiais que vendia drogas e que o condutor do carro era seu amigo, e que ambos haviam saído para realizar a entrega do entorpecente.

Questionados sobre o fornecedor da droga, os policiais receberam informações que levaram a uma diligência no bairro Residencial Búzios. No endereço indicado, os policiais avistaram dois homens manuseando drogas e celulares.

Ao perceberem a presença da polícia, um deles fugiu pelos fundos, pulando o muro, e apenas um foi abordado e preso. Na residência, foi apreendida a motocicleta usada no esquema de “disk drogas”, além de mais entorpecentes, incluindo maconha, e dinheiro em espécie.

Diante da situação, os primeiros abordados foram presos, assim como o homem da casa; outro conseguiu fugir e não foi localizado. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), e os presos ficaram à disposição no Centro Integrado de Polícia Especializada (CEPOL).

